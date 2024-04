Exigen juarenses a Corral dar la cara, afirma Daniela Álvarez.

-En los recorridos juarenses externan enojo contra Morena por proteger al exgobernador

-Recorre la candidata al Senado las colonias Melchor Ocampo y Villahermosa

La candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Daniela Álvarez, afirmó que en los juarenses exigen dar la cara a Javier Corral por todas las obras inconclusas y el desastre que dejó en Ciudad Juárez.

Al recorrer la colonia Melchor Ocampo en Ciudad Juárez, Daniela Álvarez aseguró que votar por MORENA es votar para que Javier Corral obtenga una Senaduría plurinominal. La aspirante afirmó que el enojo y hartazgo es enorme en Ciudad Juárez contra Javier Corral que hasta piden una marcha para salir a protestar contra el exgobernador del estado y MORENA por protegerlo.

“Los juarenses están muy molestos, así me lo han hecho saber en todos mis recorridos, que no van a votar a Morena, porque es votar por Javier Corral, parece que no se dan cuenta en el centro del país el daño que le hizo Javier Corral a todo el estado de Chihuahua, pero particularmente a Ciudad Juárez donde dejó un desastre, él no puede venir a dar la cara, ni pararse en un restaurante, ni a ningún espacio público, porque les aseguro que los ciudadanos juarenses lo corren”, indicó.

Daniela Álvarez, recorrió las colonias Melchor Ocampo y Villahermosa para entregar sus propuestas de campaña a familias de esta zona, luego se trasladó al crucero de la Avenida Adolfo López Mateos y calle Rubén Posada Pompa donde saludó a automovilistas y también realizó un crucero en la Avenida Tecnológico y la calle Pedro Rosales de León.