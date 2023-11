Según la Liga MX Femenil, este es el salario promedio de las jugadoras

as.com

Un documento mostrado por la senadora Martha Lucía Micher señala 35 mil pesos como promedio entre las futbolistas del circuito femenil.

El deporte femenil ha estado en el foco público en las últimas horas por la búsqueda desde el Senado de tener equidad salarial. Principalmente, el futbol se ha llevado las portadas y desde ambas trincheras (privado y público) se han contradicho con comunicados y en sesiones de discusión. De hecho, la senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional, Martha Lucía Micher Camarena señaló con documento en mano que el salario promedio según la Liga MX Femenil es de 35 mil pesos.

“Este documento no es lo mejor que puede hacer la compañera presidenta Mariana Gutiérrez. Cuando uno legisla, ella no es legisladora, pero nosotros sí. Hemos recibido a sus colegas con un documento que dice “debe decir”. Trae una propuesta, pero no trae ninguna propuesta al respecto. Simplemente manifiesta su preocupación. Es bienvenida su preocupación, pero, además, hace un análisis del nivel salarial de la Liga MX Femenil y compara de manera positiva con las mejores ligas al promediar 35 mil pesos mensuales ocupando el octavo lugar en el mundo, pero no está en la ley y lo que queremos es que esté en la ley.

Señora compañera, esto tiene que estar en la ley y no puede estar solamente en Liga Femenil esto debe estar en la Ley Federal del Trabajo. Es usted bienvenida. Tuvieron siete meses y no seis horas para hacer llegar sus observaciones. Son bienvenidas y lo vamos a hacer”, mencionó la servidora pública.

Redes sociales en el tema

Cabe señalar que, los internautas se mostraron dudosos de que ese sueldo sea el promedio en el circuito y que lo creerían en clubes como América, Chivas, Rayadas o Tigres, más no de todos los equipos que conforman el certamen. Por otro lado, algunos señalaron que entre menos equipos en el torneo pero comprometidos se vería un mejor resultado.