Lo encuentran sin vida dentro de su domicilio en Los Minerales

Un hombre de la tercera edad perdió la vida este martes dentro de su vivienda, localizada en la colonia Los Minerales, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

Según los primeros datos, el adulto mayor había sido agredido físicamente días atrás y permanecía en su domicilio. Fueron sus familiares quienes, al acudir a visitarlo, descubrieron que ya no respondía, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Policías municipales fueron los primeros en arribar al inmueble, situado en el cruce de las calles Mina Sierra Rica y Mina San Carlos, donde confirmaron el reporte y procedieron a asegurar el perímetro para facilitar las labores periciales.

Posteriormente, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia correspondiente.

De manera preliminar, las autoridades consideran que el fallecimiento podría estar relacionado con las lesiones que la víctima sufrió durante la agresión ocurrida días antes; sin embargo, serán los resultados de las investigaciones los que determinen las circunstancias exactas del deceso.