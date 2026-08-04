Grupo armado ataca a estatales en Aldama; logran escapar

Momentos de máxima tensión se vivieron la tarde de este martes, cuando una persecución de alto impacto desató un impresionante despliegue policial en el municipio de Aldama, luego de que un grupo de civiles armados burlara a las autoridades tras una arriesgada huida.

Los primeros reportes indican que elementos de la Policía Estatal detectaron una unidad sospechosa y le marcaron el alto; sin embargo, sus ocupantes aceleraron la marcha, iniciando una persecución a toda velocidad por distintos sectores del municipio.

En su intento por escapar, los sospechosos arrojaron ponchallantas para inutilizar las patrullas que les seguían el paso y, de manera preliminar, se informó que presuntamente realizaron disparos contra los agentes estatales, elevando aún más el nivel de riesgo del operativo.

La respuesta fue inmediata. Decenas de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Policía Estatal y personal de Inteligencia desplegaron un intenso operativo por tierra para cerrar el paso a los responsables, quienes finalmente lograron perderse entre las calles y brechas de Aldama.

La movilización mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad, que continúan con recorridos y labores de búsqueda para dar con el paradero de los hombres armados.

Hasta el momento no se reportan elementos policiacos ni civiles lesionados, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de esta peligrosa persecución.

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