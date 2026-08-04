Chihuahua registró 30 homicidios durante julio; nueve detenidos por la DSPM

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, informó que durante julio de 2026 se registraron 30 víctimas de homicidio doloso en la capital del estado, cifra que representa un incremento del 20 por ciento respecto a junio, cuando se contabilizaron 25 casos.

Durante la presentación del informe mensual, el jefe de la Policía Municipal detalló que la Fiscalía General del Estado abrió 29 carpetas de investigación y reportó 30 víctimas, de las cuales 25 fueron hombres y cinco mujeres. Asimismo, indicó que 16 homicidios fueron cometidos con arma de fuego, lo que equivale al 53 por ciento del total.

Salas González agregó que la DSPM logró la detención de nueve personas presuntamente relacionadas con estos hechos y destacó que la mayoría de los homicidios ocurrieron durante la noche, principalmente en la vía pública y viviendas, sitios donde se concentró el mayor número de casos.