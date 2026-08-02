Presenta Ichdii calendario de capacitaciones para estancias infantiles durante agosto.
El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), presentó el calendario de actividades de agosto dirigido a responsables, personal educativo y de cuidado de las estancias infantiles en la entidad.
El programa busca actualizar los conocimientos y habilidades de quienes laboran en estos centros, para ofrecer espacios más seguros, inclusivos y con mejores herramientas para el aprendizaje y bienestar de la niñez.
El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, señaló que esta estrategia contribuye a elevar la calidad de los servicios que brindan las estancias infantiles en beneficio de las familias chihuahuenses.
Las actividades se impartirán en modalidad virtual, mediante la plataforma Aprende.org, y de forma presencial en las tres zonas del Instituto, a fin de facilitar la participación de personas de las distintas regiones del estado.
Para la Zona Norte se ofrecerán las siguientes actividades:
- Emociones: Expresión de Vida y Crecimiento (Grupo 9), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto, así como 5 y 19 de septiembre, de 12:00 a 2:00 p.m., en modalidad virtual
- Crecer Juntos (Grupo 11), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto, así como 5 y 19 de septiembre, de 9:00 a 11:00 a.m., en línea
- Indicadores Tempranos de Autismo, impartida por Ichisam, el 28 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en Ciudad Juárez.
- ABC Taller de Crianza Afectiva, a cargo del DIF Estatal, el 22 de agosto, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en Ciudad Juárez
Si se desea obtener mas información, es necesario comunicarse al teléfono (656) 629-3300, extensión 55184.
Para la Zona Centro, el programa contempla:
- Crecer Juntos (Grupo 9), de Fundación Carlos Slim, los días 17, 19, 24, 26 y 31 de agosto, así como 2, 7 y 9 de septiembre, de 4:00 a 6:00 p.m., en modalidad virtual
- Indicadores Tempranos de Autismo, impartida por Ichisam, el 24 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en Delicias
- Taller de Prevención del Abuso Sexual Infantil, impartido por Mujer con Valor A.C., el 25 de agosto, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la ciudad de Chihuahua
Informes al teléfono (614) 414-8041.
En lo respectivo a la Zona Sur, la programación incluye:
- Finanzas para Mujeres, de Fundación Carlos Slim, del 1 al 30 de agosto, en modalidad virtual y horario flexible
- Manejo Higiénico de los Alimentos, impartida por la Coespris, el 19 de agosto, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en Parral
- Crecer Juntos (Grupo 10), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto; 5, 19 y 26 de septiembre; así como 3, 10 y 17 de octubre, de 9:00 a 11:00 a.m., en línea
- Emociones: Expresión de Vida y Crecimiento (Grupo 10), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto, 5 y 19 de septiembre, de 4:00 a 6:00 p.m., en modalidad virtual
Para o tener más información, llamar al teléfono (614) 109-5666.