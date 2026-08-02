Presenta Ichdii calendario de capacitaciones para estancias infantiles durante agosto.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), presentó el calendario de actividades de agosto dirigido a responsables, personal educativo y de cuidado de las estancias infantiles en la entidad.

El programa busca actualizar los conocimientos y habilidades de quienes laboran en estos centros, para ofrecer espacios más seguros, inclusivos y con mejores herramientas para el aprendizaje y bienestar de la niñez.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, señaló que esta estrategia contribuye a elevar la calidad de los servicios que brindan las estancias infantiles en beneficio de las familias chihuahuenses.

Las actividades se impartirán en modalidad virtual, mediante la plataforma Aprende.org, y de forma presencial en las tres zonas del Instituto, a fin de facilitar la participación de personas de las distintas regiones del estado.

Para la Zona Norte se ofrecerán las siguientes actividades:

Emociones: Expresión de Vida y Crecimiento (Grupo 9), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto, así como 5 y 19 de septiembre, de 12:00 a 2:00 p.m., en modalidad virtual

Crecer Juntos (Grupo 11), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto, así como 5 y 19 de septiembre, de 9:00 a 11:00 a.m., en línea

Indicadores Tempranos de Autismo, impartida por Ichisam, el 28 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en Ciudad Juárez.

ABC Taller de Crianza Afectiva, a cargo del DIF Estatal, el 22 de agosto, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en Ciudad Juárez

Si se desea obtener mas información, es necesario comunicarse al teléfono (656) 629-3300, extensión 55184.

Para la Zona Centro, el programa contempla:

Crecer Juntos (Grupo 9), de Fundación Carlos Slim, los días 17, 19, 24, 26 y 31 de agosto, así como 2, 7 y 9 de septiembre, de 4:00 a 6:00 p.m., en modalidad virtual

Indicadores Tempranos de Autismo, impartida por Ichisam, el 24 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en Delicias

Taller de Prevención del Abuso Sexual Infantil, impartido por Mujer con Valor A.C., el 25 de agosto, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la ciudad de Chihuahua

Informes al teléfono (614) 414-8041.

En lo respectivo a la Zona Sur, la programación incluye:

Finanzas para Mujeres, de Fundación Carlos Slim, del 1 al 30 de agosto, en modalidad virtual y horario flexible

Manejo Higiénico de los Alimentos, impartida por la Coespris, el 19 de agosto, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en Parral

Crecer Juntos (Grupo 10), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto; 5, 19 y 26 de septiembre; así como 3, 10 y 17 de octubre, de 9:00 a 11:00 a.m., en línea

Emociones: Expresión de Vida y Crecimiento (Grupo 10), de Fundación Carlos Slim, los días 22 y 29 de agosto, 5 y 19 de septiembre, de 4:00 a 6:00 p.m., en modalidad virtual

Para o tener más información, llamar al teléfono (614) 109-5666.