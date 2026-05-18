Disminuyen homicidios en Chihuahua

En un firme posicionamiento público, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer los resultados en materia de seguridad obtenidos durante los 55 meses de la actual administración de la gobernadora Maru Campos, destacando una baja histórica en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, gracias al desarrollo y consolidación de la estrategia de Seguridad Centinela.

Al presentar el análisis comparativo, Gilberto Loya detalló que en el lapso de la presente gestión estatal se han registrado 7 mil 570 homicidios (un promedio de 138 casos por mes), lo que representa una tasa promedio de 3.61 casos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra contrasta significativamente con el mismo periodo de la administración anterior, donde se cuantificaron 8 mil 884 casos (un promedio de 168 mensuales), consolidando una reducción real y medible en el estado.

El titular de la SSPE aseveró que prácticamente todos los delitos de corte patrimonial y social muestran reducciones significativas, tales como el narcomenudeo, el robo con violencia, el robo a vehículo, a negocios y a casa habitación. Añadió que estos avances han permitido recuperar gradualmente la confianza de la ciudadanía y, de manera muy significativa, lograr sacar a Ciudad Juárez del listado de las ciudades más violentas del mundo.

Durante su intervención, Loya Chávez lamentó que el Gobierno Federal persista en mostrar a Chihuahua como una entidad insegura a través de narrativas centralizadas: “Hablar de totales de homicidios como lo hizo la Presidenta confunde a la opinión pública, ya que oculta la realidad de cada entidad federativa”, señaló el Secretario, contrastando que el registro de víctimas en el primer cuatrimestre de 2026 es el más bajo en los últimos 10 años. Asimismo, resaltó que abril de 2026 fue el mes con menos homicidios desde 2017 y que en 51 de los 67 municipios del estado no se registró un solo caso.

Por región, el Secretario desglosó algunos de los indicadores de éxito:

• Ciudad Juárez: Pasó de registrar 4 mil 960 casos en la administración pasada a 4 mil 125 en la actual.

• Chihuahua Capital: El promedio mensual de homicidios disminuyó un 30 por ciento.

• Hidalgo del Parral: El promedio descendió de 2.7 a 2.2 incidentes mensuales.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso inquebrantable con la paz y la tranquilidad de las y los chihuahuenses. Para dar certeza a este esfuerzo, el secretario Gilberto Loya dejó en claro que la corporación seguirá avanzando con paso firme, enfatizando de manera contundente que en Chihuahua la seguridad no se politiza, sino que se gobierna con seguridad en beneficio de toda la población.