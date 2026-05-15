Vacunación, desparasitación y prevención contra la rickettsia han llegado a más de 30 colonias en lo que va del año.

Como parte de una estrategia preventiva impulsada por el alcalde Marco Bonilla para proteger la salud de las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal, ha acercado servicios gratuitos de vacunación y desparasitación hasta los hogares mediante el programa “El Patio de Mi Casa, limpio y sin garrapatas”, beneficiando a cientos de familias y sus animales de compañía, con el objetivo principal de prevenir enfermedades como la rickettsia.

A través de este programa dela Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal en conjunto con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), brigadas municipales han visitado directamente colonias de distintos sectores de la ciudad para brindar atención cercana y oportuna, especialmente en zonas con alta concentración habitacional y donde las y los vecinos han solicitado mayor atención preventiva, como Punta Oriente, Praderas del Sur, Sierra Azul, Vistas Cerro Grande, Los Nogales, Villa Juárez, Valle de la Madrid, Los Pinos y Díaz Ordaz, además de ampliar la cobertura a otras colonias que también requerían estos servicios.

Entre las colonias atendidas en lo que va del año se encuentran: Campesina Nueva, Esperanza, Aires del Sur, Genaro Vázquez, Hidalgo, Alfredo Chávez, Martín López, Pavis Borunda, Los Pinos, Ramón Reyes, Praderas del Sur, Valle de la Madrid, fraccionamiento Francisco R. Almada, Alianza Popular, Gustavo Díaz Ordaz, Margarita Maza de Juárez, Misael Núñez, Vistas Cerro Grande, Granjas Cerro Grande, Praderas, Villa Juárez, División del Norte etapa 2, Las Margaritas, Ampliación Crucero, El Refugio, Valles del Sur, Veteranos, Rinconada Los Nogales, Punta Naranjos IV, fraccionamiento Sol de Oriente etapa 3, Puerta Savona, Sierra Azul, Los Nogales, Portal del Real y Punta Oriente.

Estas acciones permiten que las familias accedan a servicios preventivos sin salir de casa, fortalecen el cuidado responsable de los animales de compañía y reducen riesgos sanitarios relacionados con la presencia de garrapatas, principal vector de la rickettsia.

Con estas jornadas, el Gobierno Municipal consolida acciones de prevención que protegen tanto a las mascotas como a las familias, porque cuidar su salud también significa cuidar la salud de toda la comunidad.