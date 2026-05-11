Los políticos y la abogacía.

Por: Francisco Flores Legarda

“Cuál es la verdadera labor de los abogados?

-Demostrar que un laberinto es solo una línea recta

con algunos dobleces”

La premisa de que los políticos no deben actuar como abogados —o creerse Juristas— es un tema de debate relevante sobre la separación de poderes y la calidad de la legislación, parto con diversos puntos de vista:

Riesgo de improvisación y partidismo: Se argumenta que los políticos que intentan actuar como abogados, o que buscan politizar la justicia (judicialización de la política), a menudo carecen de la formación técnica necesaria, lo que resulta en reformas apresuradas o contradictorias. Los partidos pueden poner sus intereses por encima de los de la nación, priorizando la popularidad sobre la competencia técnica.

La función de cada profesional: Mientras que el abogado busca la defensa técnica y la aplicación de la norma, el político debe enfocarse en la creación de políticas públicas y la representación social. No obstante, en muchos contextos políticos, se reconoce que los abogados están capacitados para la manipulación partidista, lo que puede no resultar en objetividad.

Necesidad de especialización: Se ha señalado que cuando los políticos sin formación letrada redactan leyes, el resultado puede ser ineficiente. Sin embargo, el exceso de abogados en la política también puede limitar la creatividad y la diversidad de soluciones, ya que tienden a ver los problemas desde una perspectiva similar.

Intereses contrapuestos: Un argumento común es que los políticos, incluso sison abogados, deben servir al interés público, no a la “rosca” de negocios o intereses personales. [

En resumen, la idea central sugiere que los políticos deben enfocarse en la

gobernanza y la representación, dejando la interpretación técnica y la defensa legal a los profesionales del derecho para garantizar un mejor funcionamiento del Estado de Derecho.

En México y muchos países hay demasiados abogados. En él, basándose en un grafico publicado por The Economist, considera que en nuestro país podrían tienen una formación que más juristas tienen entre los líderes de la clase política.

Se puede deducir de los parlamentarios de un país sean abogados ya que quien escribe las leyes tiene que saber de ellas. Sin embargo, un número excesivo puede acabar no funcionando. Porque los colegas de profesión tienden a ver las cosas de forma similar y porque la falta de riqueza intelectual que da la variedad reduce la creatividad para encontrar soluciones. Además, monopolio letrado de la política comporta que, como todos, defienda sus intereses. Y son ellos los que se benefician de sistemas económicos y legales extraordinariamente complicados, para que todo el mundo tenga la necesidad de contratarlos. El jurista Español Sala i Martín referencia estos hechos, por el cual esas barreras y la ultraregulación perjudican la economía, algo indiscutible, y además producirían que jóvenes de más talento se dediquen a la abogacía como “apropiación de rentas” y no a otros sectores, por lo que “la actividad productiva colapsa y la economía deja de funcionar”.Según este estudio, en aquellos países donde hay más estudiantes de derecho, el crecimiento es inferior.

Como seguidor del reputado académico, y abogado por mi parte, me hice varias preguntas:¿Es verdad que el leviatán legislativo se debe a que los políticos son abogados, se autobenefician y así defienden intereses corporativos? ¿Sobran abogados?

Tampoco es cierto que la mayoría de políticos sean letrados porque desconocemos su numero total. Sí sabemos, que existen abogados en el poder Legislativo, en su mayoría no han ejercido su profesión. Es decir, se dedica ha hacer política lo cual es suma importancia para cualquier país.

En estos días Luisa María Alcalde Consejera Jurídica de la Presidencia, en la mañanera del pueblo hizo una narrativa sobre porque no puede ser extraditado gobernado con licencia del Estado de Sinaloa, expreso referencias políticas sobre este tema en principio político y lo mas importante el procedimiento legal que va ha enfrentar en la Fiscalía General de la Republica, Jueces de Control del Fuero Federal, La Fiscalía del Estado de Nueva York y desde luego el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el mando del presidente Tromp.

La Consejera dijo que esta investigando a Rocha Moya quien fuera señalado por el Fiscal de Estado Unidos que no habían presentado pruebas. Estas manifestaciones resultan incorrectas y que no puede ser extraditado porque no hay pruebas.

La Fiscalía tiene que integrar una carpeta de investiguen con “datos de prueba”, por parte del Ministerio Publica Federal, luego se hará la imputación ante el Juez de Control, quien emitirá una resolución de vinculación a proceso o no, es decir el baile ya empezó, pero si la Consejera Jurídica no relaciona los de hecho y derecho, no van encuadrar los argumento. Por otro, Lucia María Alcalde es Consejera Jurídica de la Presidencia ella no es parte el proceso judicial, la presidenta ya contamino el procedimiento revolviendo peras con manzanas. Esto no demerita sus conocimientos en derecho.

En definitiva, ni creo que los abogados sean los culpables de la hipertrofia normativa, ni sus beneficiarios, ni los políticos legislan demasiado porque sean abogados, sino porque son políticos. Son el resto de verdaderos letrados los que ejercen su oficio, ayudar a solucionar conflictos. Conflictos que siempre existirán.

Este proceso es un circo de tres pistas, en que acabara, no sabemos por lo pronto Estados Unidos esta persiguiendo funcionarios de Morena, los partidos de oposición también tienen sus haberes, ¿Sera otro racero?

Por lo pronto su aboga es la presidenta de la Republica es: Claudia Sheinbaum

Salud y larga vida

Profesor por Oposicion de la Facultad de Derecho de la UACH.

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