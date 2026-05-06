Da vuelta prohibida y provoca choque en Colegio Militar;

La imprudencia al volante volvió a cobrar factura la mañana de este miércoles, luego de que un automovilista realizara una maniobra prohibida y terminara cerrándole el paso a un motociclista, provocando un fuerte choque sobre una transitada vialidad de la ciudad.

El accidente ocurrió sobre la avenida Colegio Militar, casi en el cruce con Mercurio, donde el impacto movilizó a unidades de emergencia, paramédicos y agentes de vialidad ante el reporte de una persona herida sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un Chevrolet Aveo color arena habría ejecutado una vuelta prohibida, invadiendo la trayectoria de una motocicleta Honda que circulaba por la zona, ocasionando que el motociclista no lograra frenar ni esquivar el vehículo, impactándose de lleno.

Tras el golpe, el conductor de la unidad motorizada resultó con lesiones de consideración menor, aunque fue atendido en el lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y evaluaron la necesidad de trasladarlo a un hospital para una valoración más profunda.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del percance, realizaron el croquis correspondiente y comenzaron con el deslinde de responsabilidades.

El hecho vuelve a encender la alerta sobre las vueltas indebidas y maniobras imprudentes, una de las principales causas de accidentes que ponen en riesgo la vida de motociclistas, considerados de los actores más vulnerables en la vía pública.