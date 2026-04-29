Tras enfrentamiento al sur del estado, dejan libres a 4 detenidos

En medio de hermetismo oficial y fuertes versiones que circulan desde el penal de Aquiles Serdán, fuentes extraoficiales señalaron la presunta liberación de cuatro de los ocho detenidos tras el violento enfrentamiento armado ocurrido en la zona de San Nicolás del Cañón, municipio de Valle del Rosario, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron atacados a tiros por un grupo de civiles armados.

De acuerdo con información obtenida de manera no oficial, apenas ayer se habría celebrado una audiencia, en la que la defensa de varios de los imputados solicitó una prórroga de un mes para recabar pruebas, petición que habría sido concedida por la autoridad judicial. Horas después, trascendió que cuatro involucrados abandonaron el penal en libertad, situación que ha generado versiones encontradas y cuestionamientos en torno al proceso.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente una liberación, ni ha detallado si hubo cambio de medidas cautelares, falta de elementos para sostener la prisión preventiva o alguna resolución distinta dentro del proceso penal.

Cabe recordar que la captura de estos sujetos ocurrió luego de un intenso enfrentamiento armado, donde —según reportes oficiales— civiles armados dispararon incluso contra un helicóptero militar, obligando a las fuerzas federales a repeler al menos tres agresiones consecutivas antes de retomar el control de la zona.

En aquel operativo fueron aseguradas:

11 armas largas de uso exclusivo del Ejército

43 cargadores

4 mil 203 cartuchos útiles

12 chalecos tácticos

8 placas balísticas

1 vehículo con blindaje de fábrica

Los detenidos enfrentaban investigaciones por tentativa de homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa, por lo que cualquier modificación en su situación jurídica representa un giro de alto impacto dentro del caso.

El silencio oficial alimenta la incertidumbre.

Mientras no exista postura institucional clara, el caso seguirá rodeado de versiones, filtraciones y especulación pública sobre cómo avanzó —y cambió— un proceso que parecía sólido tras una de las confrontaciones armadas más intensas registradas recientemente en Chihuahua