Impulsa CCE agenda con Fach

Fortalecen alianza contra la corrupción: sector empresarial y FACH_ El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, atendió la invitación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares, donde destacó la importancia de la cooperación interinstitucional como eje estratégico en el combate a la corrupción.

El Fiscal enfatizó que en Chihuahua estamos abiertos al mundo, porque e la transparencia así lo exige, por eso le hemos apostado a la certificación de organismos internacionales y la colaboración, como la Embajada de Estados Unidos en México y su Consulado, así como la obtención de certificaciones internacionales que han fortalecido las capacidades de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y generado resultados tangibles en la lucha contra los delitos por hechos de corrupción.

Durante su intervención ante empresarios integrantes del CCE, y lideres de las cámaras empresariales, el Fiscal expuso las acciones más relevantes impulsadas durante su gestión, enfocadas en el fortalecimiento institucional, la profesionalización del personal y la consolidación de casos de alto impacto judicializados, juicios orales, resoluciones y sentencias que han marcado un precedente inédito en Chihuahua contra el flagelo de la corrupción.

En este encuentro, el sector empresarial manifestó su reconocimiento a la apertura y al trabajo institucional realizado por la Fiscalía Anticorrupción, así como su disposición para construir una relación más cercana, basada en la confianza y la corresponsabilidad. Ya que el sector privado debe ser parte de la solución no del problema en algunos delitos por hechos de corrupción, expuso el Fiscal.

En ese sentido, propusieron la firma de convenios de colaboración orientados a fortalecer la capacitación conjunta y a incentivar la cultura de la denuncia en el ámbito empresarial, como un mecanismo clave para combatir la corrupción y fortalecer la autonomía de todas las instituciones del sistema anticorrupción.

Asimismo, los empresarios expresaron su interés en que Chihuahua siga siendo la entidad federativa que fortalezca sus instituciones autónomas.

Señalaron que este modelo institucional brinda certeza y confianza, al garantizar que las investigaciones iniciadas, particularmente aquellas derivadas de denuncias ciudadanas o del sector productivo, continúen su curso sin interrupciones ni presiones externas, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la rendición de cuentas.

Por último, el Fiscal puntualizó que, “la peor crisis que vive México es el desmantelamiento de las instituciones y el estado de derecho, y lamento como nos ven en el mundo, ya que los organismos internacionales acreditados nos colocan en los índices más altos de impunidad y corrupción gubernamental, y lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos a ello, ya que cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la estas convalidando.

Por eso convoco a todo el sector empresarial a trabajar de manera conjunta y coordinada en beneficio de la sociedad chihuahuense”, concluyó el Fiscal Abelardo Valenzuela.