Charros vence 11-9 a Dorados; juegazo ofensivo en el Héctor Espino

Con un racimo de seis carreras en el cuarto episodio, incluyendo el jonrón de tres anotaciones de Mateo Gil, los Charros de Jalisco vencieron 11-9 a los Dorados de Chihuahua, al abrir serie la noche del martes en el Estadio Héctor Espino.

A pesar del ataque tempranero de 5-0 por parte de la División del Norte, registrando cuadrangulares espalda con espalda de Jonathan Schoop y Carlos Muñoz, la novena chihuahuense ligó derrotas en casa colocando marca de 4-6 en la temporada.

Mateo Gil detonó su primer cuadrangular de la campaña, además impulsó cuatro carreras al terminar de 4-2, encabezando el triunfo de los Charros (6-4).

El campeón de la Zona Norte diseminó 16 imparables en el duelo, solventando la salida del diestro Zach Plesac (1-1), al lanzar por espacio de 5.1 innings, seis hits, cinco rayitas, dos boletos a cambio de tres ponches.

Chihuahua orquestó un rally de cuatro anotaciones desde el primer inning, con el cuadrangular de Jonathan Schoop de tres carreras, seguido por el parralense Carlos “Catito” Muñoz en el tablazo de línea por el jardín derecho.

La División de Norte continuó con el arsenal ofensivo en la segunda tanda, tras el sencillo remolcador de Juan Yépez, marcando Joel Flores el 5-0.

Charros respondió en el tercer acto derivado del elevado de sacrificio de Mateo Gil, mientras que Willie Calhoun conectó doble impulsor que llevó al plato a Allen Córdoba.

La tropa al mando de Benji Gil se levantó en el cuarto rollo, tras el error del jardinero izquierdo Juan Yépez al dejar caer un elevado de Alfredo Hurtado, lo que le permitió a Johneshwy Fargas anotar.

El desconcierto local lo aprovechó el vigente campeón de la Zona Norte, en el bat de Mateo Gil pegando jonrón de tres carreras para darle la vuelta al encuentro por 7-5.

El racimo en la entrada se extendió a seis anotaciones con el extra base de Kyle Garlick, produciendo la octava en el tanteador.

Por su parte, el derecho Zach Plesac se estableció en el montículo acumulando siete retirados en fila para completar el quinto episodio y aspirar al triunfo.Jalisco volvió a timbrar en la séptima con el out productivo de Alfredo Hurtado para encaminar a la registradora a Johneshwy Fargas y situar pizarra de 9-5.

Charros amplió la ventaja anotando en par de ocasiones en la última tanda, mientras que los Dorados respondieron con un racimo de cuatro. Joel Flores y Oziel Flores anotaron en error del antesalista Irving López, además Alex Mejía impulsó a Juan Yépez, mientras que el propio “Samurái” pisó la registradora en el elevado de sacrificio cortesía de Jonathan Schoop.

Benji Gil recurrió a su cerrador A.J. Puckett para retirar el out 27, adjudicándose su tercer rescate del año.

El abridor de los Dorados, Nick Struck, salió sin decisión con 3.0 IP, 4H, 2C, 2CL, 1BB, 2K en 59 lanzamientos.

Gabriel Ynoa (0-1) cargó con la derrota en dos tercios de labor, permitiendo tres hits, otorgando una base por bolas y recibiendo cinco carreras sucias.

Johneshwy Fargas se fue de 4-3 marcando tres y remolcando una, Allen Córdoba finalizó de 5-3 con una producida y dos anotadas, Willie Calhoun también de 5-3 impulsando una carrera.

Por los Dorados, Jonathan Schoop de 4-1 pegando vuelacercas de tres anotaciones y produciendo cuatro en el juego. Carlos Muñoz de 5-2 incluyendo home run solitario, Juan Yépez de 4-2 con producida y dos anotadas, Joel Flores de 3-1 marcando un par.

Para el segundo de la serie programado este miércoles 29 de abril a las 19:00 horas, los serpentineros pactados serán Devin Smeltzer (0-1, 6.75) vs César Gómez (0-0, 1.80).PG: Zach Plesac (1-1)PD: Gabriel Ynoa (0-1)SV: A.J. Puckett (3)HR: Jonathan Schoop, Carlos Muñoz / Dorados Mateo Gil / Charros