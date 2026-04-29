Ejecutan a chofer de de maquiladora al suroriente de la ciudad

Un conductor de transporte de maquiladora fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en el fraccionamiento Jardines de Oriente, ubicado al suroriente de la ciudad.

La víctima fue identificada como Jesús Gerardo Juárez Muñoz, de 33 años de edad, quien perdió la vida en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el cruce de las calles Parque de Peñalba y Paseos del Pastizal, justo cuando el chófer se encontraba descendiendo personal de una maquila. Testigos señalaron que un hombre vestido de negro se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, ciudadanos que presenciaron el ataque realizaron el reporte al número de emergencias. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de URGE, quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio y dar con el responsable. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.