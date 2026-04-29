Vuelca patrulla en avenida Equus; policía resulta lesionado

Un elemento de la Policía Municipal resultó lesionado la mañana de este miércoles, luego de protagonizar un accidente vial mientras se dirigía a atender una emergencia al suroriente de la ciudad.

El percance ocurrió sobre la avenida Equus, en sentido de oeste a este, a la altura de la calle Paseos del Percherón, en la colonia Jardines de Oriente. De acuerdo con el reporte, el agente conducía la patrulla con número económico PA1521 cuando perdió el control de la unidad y se impactó contra una luminaria.

Tras el fuerte choque, la patrulla terminó volcada sobre su costado derecho, mientras que el poste quedó severamente dañado y a punto de colapsar, generando riesgo en la zona.

Paramédicos de URGE acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios al oficial, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal en apoyo, así como personal del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para asegurar el área y prevenir mayores riesgos.

Finalmente, agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del hecho para llevar a cabo el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.