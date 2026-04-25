Que saquen a todos los agentes extranjeros que participan en gobierno federal: acusa Francisco Sánchez.

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció la presunta injerencia de actores extranjeros en el gobierno federal, lo que, afirmó, representa una grave violación a la soberanía nacional y a los principios fundamentales del Estado mexicano.

“Si realmente quieren hablar de soberanía, que empiecen por sacar a todos los agentes extranjeros que hoy están participando en el gobierno federal. No podemos permitir que intereses ajenos a México influyan en las decisiones de nuestro país”, declaró.

Francisco Sánchez señaló que existen indicios de participación de actores provenientes de otros países en la vida política nacional, lo cual, advirtió, vulnera directamente la Constitución y pone en riesgo la autonomía del Estado mexicano.

“El gobierno federal está permitiendo una intervención que atenta contra uno de los principios más importantes de nuestra nación: la soberanía. Y frente a eso, guardan silencio. Eso no se puede tolerar”, expresó.

El legislador criticó que, mientras se habla de defensa nacional en el discurso, en la práctica se permita la participación de intereses externos que, aseguró, afectan la toma de decisiones del país.

“No podemos hablar de soberanía mientras se abre la puerta a influencias extranjeras. México debe ser gobernado por y para los mexicanos, sin interferencias de ningún tipo”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó el uso de recursos públicos para financiar la participación de actores que, dijo, no representan los intereses del pueblo mexicano.

“Es inaceptable que, además, se utilicen recursos de los ciudadanos para sostener este tipo de intervenciones. Los mexicanos no tenemos por qué pagar por decisiones que no responden a nuestro país”, apuntó.

Francisco Sánchez hizo un llamado a recuperar el rumbo institucional y a defender la soberanía de México frente a cualquier intento de injerencia externa.

“México es un país libre y soberano. No vamos a permitir que se vulnere nuestra independencia ni que se entregue el destino de nuestra nación. Vamos a defender a México con firmeza”, concluyó.