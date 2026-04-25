Arranca la Semana Nacional de Vacunación: agregan vacuna contra virus sincicial respiratorio.

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Alfredo Narváez

La Secretaría de Salud (SSA) dio inicio a la Semana Nacional de Vacunación 2026 en la Ciudad de México. La meta es de 1.7 millones de dosis para proteger a la población y se incorpora la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para proteger a recién nacidos desde el embarazo.

La jornada se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo en todo el país, con el objetivo de fortalecer las coberturas y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

Arranca la Semana Nacional de Vacunación

La meta de la Semana Nacional de Vacunación 2026 es aplicar 1.7 millones de dosis en todo el país y enfatizó que la vacunación “no tiene fronteras ni derechohabiencia, es un ejercicio de equidad que acerca servicios a quienes más lo necesitan”.

Durante esta semana, se garantizará la aplicación gratuita de todas las vacunas incluidas en el esquema nacional, entre ellas:

BCG y Hepatitis B para recién nacidos

y para recién nacidos Hexavalente acelular , neumocócica conjugada , rotavirus , para menores de un año

, , , para menores de un año Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) , Hexavalente acelular , neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia

, , y en la primera infancia DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil

como refuerzo en población infantil VPH (Virus del Papiloma Humano) en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 en protocolo de atención por violación sexual.

en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 en protocolo de atención por violación sexual. Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud.

en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud. Influenza estacional y COVID-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores.

niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores. Neumococo para personas mayores de 60 años.

Las autoridades sanitarias nacionales hicieron un llamado a la población a revisar sus cartillas y acudir a vacunarse.

Incorporan vacuna del VSR a la Semana Nacional de Vacunación

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), también resaltó la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas.

“Protege a la madre, pero el mensaje más importante es que protege a la niña o al niño que va a nacer, evitando complicaciones graves como la neumonía en los primeros meses de vida”, señaló.

La Secretaría de Salud aclaró que la vacuna contra VSR se aplicará de manera prioritaria a personas gestantes entre las 32 a 36 semanas de gestación.

Inauguran la Semana Nacional de Vacunación en CDMX

La Semana Nacional de Vacunación tuvo su ceremonia de apertura en la Ciudad de México, donde las autoridades, incluyendo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, coincidieron en que se trata dees una acción estratégica para:

Recuperar coberturas Cerrar brechas tras los desafíos recientes Avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, preventivo y centrado en las personas.

Durante su intervención, el secretario de Salud subrayó que la vacunación ha sido clave en el aumento de la esperanza de vida en el país y que este esfuerzo debe acompañarse de un “contagio social” que motive a la población a participar activamente.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, destacó que la vacunación es un pilar del nuevo modelo de atención.

“La vacunación es el primer paso hacia la universalización de los servicios de salud, para que todas las personas puedan acceder a ellos sin importar su condición”, señaló.

la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Samantha Gaertner, destacó el carácter estratégico de esta jornada.