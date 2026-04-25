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Diputado José Luis Villalobos García del GPPRI fortalece la convivencia comunitaria en Madera 65.

La redaccióncongresogpprijos eluis villalobosmadera 65

Chihuahua, Chihuahua. – El diputado local del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Villalobos García, convivió con vecinas y vecinos de la colonia Madera 65 durante una función de cine organizada con el objetivo de fortalecer la integración familiar y el tejido social.

Durante su mensaje, el legislador saludó a la comunidad, agradeció la invitación y se puso a disposición de las madres y padres de familia, reiterando su compromiso de trabajar cercano a la ciudadanía.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios de convivencia que permitan fortalecer los lazos entre familias y fomentar entornos positivos para niñas, niños y adolescentes.

Villalobos García subrayó que desde el Congreso del Estado continúa impulsando acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la niñez y juventud chihuahuense, promoviendo iniciativas que garanticen su bienestar y desarrollo integral.

En un ambiente de cercanía, el diputado interactuó con las y los menores, preguntándoles sobre la película y compartiendo momentos de alegría con las familias asistentes. También reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo por la organización del evento, destacando su compromiso y dedicación.

Finalmente, expresó su firme intención de seguir trabajando para recuperar la confianza de la ciudadanía, construyendo juntos una mejor comunidad y una ciudad con mayores oportunidades para todas y todos.

“Estos espacios nos permiten acercarnos, escucharnos y trabajar en unidad por el bienestar de nuestras familias. Gracias por su confianza y por permitirme ser parte de estos momentos”, concluyó.

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