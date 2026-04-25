Arranca en Chihuahua Primera Semana Nacional de Vacunación 2026.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud inició la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo en los 67 municipios.

Bajo el lema “Vacunar es amar”, la jornada tiene como objetivo incrementar la cobertura, recuperar esquemas incompletos y proteger a la población contra enfermedades prevenibles, con acciones coordinadas entre las instituciones del sector salud.

Durante dicho lapso se aplicarán sin costo para la población las vacunas disponibles conforme al esquema vigente, a través de una red de atención que incluye centros de salud y hospitales.

Se dará prioridad a niñas y niños, adolescentes, mujeres en gestación, adultos mayores y grupos en situación de riesgo, con énfasis en la revisión de la Cartilla Nacional de Salud para iniciar, completar o reforzar los esquemas de inoculación.

En los Servicios de Salud de Chihuahua se contará con biológicos para todas las etapas.

Para la primera infancia estarán disponibles la BCG, Hepatitis B, hexavalente, rotavirus y neumococo.

En el caso de niñas y niños de 1 a 9 años se aplicarán refuerzos con SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), neumococo y DPT (difteria, tosferina y tétanos).

Para adolescentes se cuenta con dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), refuerzos de TD (tétanos y difteria), SR (sarampión y rubéola) y Hepatitis B.

En mujeres embarazadas se aplicará la vacuna TDPA (tétanos, difteria y tosferina acelular) a partir de la semana 20 de gestación y contra el virus sincitial respiratorio, que se aplica entre las semanas 32 y 36.

En personas adultas se tienen lo refuerzos de TD, SR y Hepatitis B de acuerdo con los factores de riesgo.

Para adultos mayores se dispone de la vacuna antineumocócica y el personal de salud podrá acceder a refuerzos de SR y Hepatitis B.

La Secretaría de Salud, hace un llamado a la población a acudir con su Cartilla a su unidad médica más cercana, para participar en esta jornada.