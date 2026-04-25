Entrega Elizabeth Guzmán cheque de 82 mil pesos a diputado infantil.

• El recurso será utilizado en mejoras para la Escuela Primaria Cuitlahuac en Ciudad Juárez.

Halil Jair Mata, alumno destacado de la Escuela Primaria Cuitlahuac en Ciudad Juárez fue seleccionado para participar en el programa “Diputada y Diputado Infantil 2026”, donde representará a la niñez desde el curul de la diputada de morena, Elizabeth Guzmán Argueta en el Congreso del Estado, por un día.

Durante la visita al plantel educativo, la legisladora y representante del Distrito 07 entregó el cheque al diputado infantil, así como a la directora del plantel María Lluvia Gómez Fuentes por 82 mil pesos, los cuales serán destinados para las mejoras de la escuela abonando en el bienestar de las y los estudiantes.

También se realizó un ejercicio democrático en el que los niños y niñas platicaron sobre las necesidades e inquietudes que aquejan y observan las infancias tanto en su plantel como en todo Ciudad Juarez.

Sera el próximo jueves 30 de abril durante sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Chihuahua donde se llevará acabo el homenaje a la niña y al niño denominado Diputado y Diputada Infantil por un Día.