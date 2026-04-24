Continuará JMAS Chihuahua rehabilitación de línea de agua potable en la calle 28ª este fin de semana.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que el sábado 25 de abril continuará con los trabajos de rehabilitación de la línea de agua potable en la calle 28, entre las calles 14 de Julio y 2 de Abril, colonia Guadalupe.

La obra se desarrolla en sentido de la avenida Zarco hacia Teófilo Borunda, por lo que ese día se disminuirá la circulación vehicular, acción que concluirá el domingo 26 de abril.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que se instalará en el área a rehabilitar.

La JMAS pide a la ciudadanía su comprensión ante las molestias que puedan ocasionar estas maniobras, que se efectuarán para mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica, y ofrecer un servicio eficiente y de calidad a las y los chihuahuenses.