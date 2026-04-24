Ministra de Seguridad de Argentina habla de la extradición de Fernando Farías: “Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente, afuera”

Infobae

PorJoshua Espinosa

Las fuerzas argentinas arrestaron a Farías, identificado bajo una identidad falsa, y continúan las gestiones para su regreso a México.

Alejandra Monteoliva, titular del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, anunció este 23 de abril que Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la Marina de México y buscado por Interpol con alerta roja, fue detenido en el país sudamericano cuando intentaba entrar con identidad falsa utilizando un pasaporte guatemalteco falso.

Farías Laguna (quien realmente es contralmirante) enfrenta acusaciones por crimen organizado, corrupción, robo de combustible. Además, las autoridades argentinas le agregaron el cargo intento de homicidio contra funcionarios mexicanos.

Según Monteoliva, Farías Laguna era la figura central de una organización que traficaba combustible de Estados Unidos a México, camuflando el producto como aceites y aditivos para evadir controles.

Alejandra Monteoliva declaró que “Argentina no es refugio de criminales.” Crédito: X/@AleMonteoliva

La detención se realizó tras un operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, que logró ubicar y capturar al marino mexicano.

Monteoliva enfatizó: “lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente, afuera. Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga.”

El contralmirante mexicano permanece bajo custodia y, aunque no han dado fechas sobre la fecha del regreso, por las declaraciones de la ministra parece que los trámites de la extradición se harán a la brevedad posible.

¿Quién es Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina, es detenido en Argentina a solicitud de México por presunta delincuencia organizada vinculada al contrabando de hidrocarburos. (SSPC)

Fernando Farías Laguna, quien ocupa el cargo de contralmirante en la Secretaría de Marina, fue detenido este 23 de abril en Argentina por autoridades de ese país en colaboración con la FGR, la SSPC, la Marina e Interpol México, como parte de un proceso de extradición a México por presunta delincuencia organizada.

La investigación lo ubica como supuesto líder de “Los Primos”, una red señalada por facilitar la entrada de millones de litros de hidrocarburos al país con documentación falsa, eludiendo controles fiscales y cargos aduanales, en uno de los casos más graves de contrabando de combustibles registrados en puertos mexicanos.

De acuerdo con el informe difundido hoy por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la detención de Farías Laguna ocurre tras permanecer prófugo por varios meses y se concreta cuando portaba documentación apócrifa.

La orden de aprehensión data de noviembre de 2025, después de que no se presentara a la audiencia de imputación en juzgados federales del penal de El Altiplano. El delito que se le imputa es delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que amerita prisión preventiva oficiosa.

Los hermanos Farías Laguna sufrieron una suspensión de la Marina

El caso derivó en la baja administrativa de al menos cuatro miembros de la Secretaría de Marina, incluidos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. (Redes sociales)

La investigación llevó a la baja administrativa de al menos cuatro miembros de la Marina, entre ellos Farías Laguna y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Los hermanos habrían encabezado una organización que, en coordinación con funcionarios aduanales y empresarios, logró introducir hidrocarburos disfrazados de aceites o lubricantes para evadir impuestos, utilizando la infraestructura de los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

Marina, dirigida por Raymundo Morales Ángeles, los separó temporalmente conforme a la Ley Orgánica de la Armada, argumentando imposibilidad de cumplir funciones, pero sin que esto representara una sanción penal.

Los procedimientos de baja se iniciaron entre septiembre y octubre de 2025, tras la detención y vinculación a proceso del vicealmirante Manuel Roberto Farías. Ambos intentaron frenar estas acciones promoviendo amparos, que fueron desechados por los tribunales.