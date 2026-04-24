Diputada Xóchitl Contreras acusa a Morena de desviar la atención tras histórico golpe al crimen en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih.- La diputada Xóchitl Contreras señaló en el Congreso del Estado que el partido Morena intenta desviar la atención de un hecho histórico en materia de seguridad, el desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande detectado en México, ocurrido recientemente en la Sierra Tarahumara.

Durante su intervención, la legisladora afirmó que el debate público ha sido distorsionado por señalamientos políticos que buscan minimizar los resultados obtenidos por el Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y enfocarlo en temas que no corresponden al ámbito estatal.

“Lo que esta Soberanía debería estar discutiendo hoy… es el desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande jamás detectado en México”, expresó Xóchitl Contreras desde el pleno.

De acuerdo con lo expuesto, entre el 17 y 18 de abril de 2026, autoridades estatales en coordinación con instancias federales lograron ubicar y destruir seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, municipio colindante al estado más golpeado por el crimen organizado, al ser gobernado por un morenista. El complejo contaba con infraestructura de gran escala, con capacidad estimada de producción de hasta 2.8 toneladas de droga sintética, lo que representa un impacto económico cercano a los mil millones de pesos para grupos delictivos.

La diputada subrayó que este resultado es producto de meses de trabajo de inteligencia y coordinación institucional, lo que, dijo, contrasta con la narrativa impulsada por Morena a nivel nacional en años recientes.

“No hubo abrazos. No hubo comunicados de paz. Hubo trabajo policial, hubo inteligencia, hubo coordinación institucional y hubo resultados”, puntualizó.

En ese sentido, cuestionó que legisladores de Morena hayan optado por centrar el debate en la supuesta participación de personas extranjeras en operativos de seguridad, tema que —indicó— corresponde a instancias federales y no al ámbito de competencia del Gobierno del Estado.

Asimismo, argumentó que la solicitud de comparecencia contra la titular del Ejecutivo estatal carece de sustento jurídico, al tratarse de materias reguladas por la federación, como lo establece la Constitución en temas de seguridad nacional.

La legisladora también recordó que, en momentos anteriores de crisis de seguridad en la región serrana, no hubo posicionamientos firmes por parte de Morena para exigir acciones federales, lo que, dijo, contrasta con la postura actual.

Finalmente, la legisladora planteó que el fondo del debate debe centrarse en los resultados obtenidos en materia de seguridad y en el combate al crimen organizado.

“¿Qué es más importante para Chihuahua: desmantelar estructuras del crimen organizado o desviar la atención con señalamientos políticos?”, cuestionó.

La diputada reiteró que el enfoque del Gobierno del Estado, al frente de la Maestra Maru Campos, se mantiene en el fortalecimiento de la seguridad y la protección de las familias chihuahuenses, destacando que los resultados deben ser el eje central de la discusión pública.