Maru Campos será la primera gobernadora en comparecer ante el Senado por presunta intervención extranjera

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó, con 15 votos a favor y uno en contra, un punto de acuerdo para invitar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal César Jáuregui a una mesa de trabajo el próximo martes 28 de abril a las 11:00 horas.

El encuentro tiene como objetivo analizar los hechos ocurridos en Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses el fin de semana pasado, así como la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional por una presunta intervención extranjera.

De concretarse, Campos se convertiría en la primera gobernadora en comparecer ante el Senado por un tema relacionado con seguridad nacional y presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

El presidente de la comisión, el senador Óscar Cantón Zetina, indicó que también se buscará esclarecer la presunta falta de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, así como posibles omisiones en torno a este caso y sus implicaciones para la seguridad nacional y la relación diplomática con Estados Unidos.

El dictamen será turnado a la Mesa Directiva del Senado y, conforme al reglamento, se prevé que sea leído y votado en una sola ocasión por mayoría absoluta en el pleno.

Cabe recordar que la Fiscalía de Chihuahua informó sobre la muerte de dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente carretero ocurrido el domingo pasado. En el mismo hecho también fallecieron dos agentes extranjeros provenientes de Estados Unidos, cuya adscripción no ha sido confirmada oficialmente; sin embargo, medios internacionales han señalado que podrían estar vinculados a la CIA, lo que ha generado un amplio debate entre legisladores.

El punto de acuerdo fue presentado por el senador Juan Carlos Loera y respaldado por legisladores como Javier Corral, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña. En contraste, senadores del PAN como Ricardo Anaya, Marko Cortés, Mario Vázquez y Lilly Téllez manifestaron su oposición.