Crédito estatal de 3 mil mdp tiene respaldo: secretario

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, destacó la confianza del sector bancario tras la presentación de propuestas para el crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos autorizado por el Congreso, al registrarse una sobredemanda que superó ampliamente el monto requerido.

El funcionario informó que, aunque el financiamiento solicitado era de 3 mil millones de pesos, las instituciones participantes ofertaron en conjunto hasta 8 mil millones, más del doble de lo previsto. Señaló que esta respuesta refleja la solidez y credibilidad de la administración estatal ante los mercados financieros.

Granillo Vázquez subrayó que las condiciones obtenidas fueron altamente competitivas, con propuestas que alcanzaron tasas de hasta 39 puntos base y una tasa ponderada final de 0.052%. Añadió que el proceso avanza hacia la firma de contratos, los cuales serán enviados a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para su registro, paso previo a la disposición de los recursos