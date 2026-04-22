“La niñez participa y decide”: Leticia Ortega

La diputada de morena, Leticia Ortega Máynez realizó una visita a la Escuela Primaria Héctor Manuel Muela Reyes en Ciudad Juárez con el objetivo de conocer a la alumna Melissa Fernanda Aguilar quien resultará ganadora para participar el próximo 30 de abril durante la sesión especial en el marco del programa de Diputado y Diputada Infantil por un Día organizado por el Congreso del Estado.

Durante la visita al centro educativo la legisladora morenista también entrego un apoyo económico de 82 mil pesos a los directivos el cual deberá ser destinado a mejoras del plantel, fortalecer su escuela y atender sus prioridades y con ello generar más bienestar para las y los alumnos juarenses.

“Visité la Escuela Héctor Manuel Muela Reyes donde tuve el gusto de conocer a Melissa Fernanda Aguilar Flores, alumna de sexto grado que me representará como Diputada Infantil del Distrito 2 en Ciudad Juarez, este 30 de abril durante la sesión especial en el recinto del Poder Legislativo”, dijo Leticia Ortega.

La congresista, subrayó que durante el evento las niñas y los niños participaron en un ejercicio con el IEE para votar y expresar qué necesita su escuela y su comunidad. “Escucharlos y ver su entusiasmo siempre deja algo muy valioso”.

Los directivos de Escuela Primaria Héctor Manuel Muela Reyes agradecieron a la diputada por su cercanía e interés, por la niñez juarense y tomarse el tiempo de convivir con las niñas y niños de la institución.

“Me voy con mucha alegría de compartir con ellas y ellos, de ver sus ganas de participar. Ahí está el futuro de Chihuahua”, enfatizó la legisladora morenista.