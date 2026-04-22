Colosio advierte que Senado no puede citar a comparecer a Maru Campos

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó el intento del Senado de la República de llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, al considerar que se trata de una medida sin sustento constitucional y con motivaciones políticas.

Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador fue el único que centró su postura en el ámbito jurídico, al afirmar de manera tajante: “El Senado no tiene la facultad constitucional que se pretende”.

Colosio Riojas explicó que, conforme al federalismo mexicano, la titular del Ejecutivo estatal únicamente rinde cuentas al Congreso local y a la ciudadanía de su entidad. “La gobernadora de Chihuahua no le rinde cuentas a este Senado, le rinde cuentas al Congreso del Estado y a la ciudadanía”, subrayó.

Asimismo, cuestionó que el tema haya sido llevado a la Comisión de Puntos Constitucionales, al señalar que “no hay ninguna cuestión constitucional que debatir”. En su opinión, de existir materia, el asunto debería analizarse en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

En el mismo contexto, las acusaciones que se han insinuado desde sectores de Morena carecen de sustento incluso bajo el marco del Código Penal Federal. En particular, los artículos 123 y 124, que tipifican el delito de traición a la patria, establecen supuestos como actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación, o la colaboración con fuerzas extranjeras en perjuicio del país.

Por lo anterior, ninguno de estos supuestos resulta aplicable al caso de la gobernadora de Chihuahua, por lo que considerar ese tipo de señalamientos sería una interpretación forzada de la ley con fines políticos.

El senador también reprochó que se hayan desplazado reformas constitucionales relevantes para discutir un punto de acuerdo que calificó como político: “Estamos dejando de lado reformas urgentes para debatir un tema con motivación cien por ciento política”.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo institucional de este tipo de acciones: “Citar a una autoridad local con una facultad que no existe es sentar un precedente terrible”, y consideró incongruente intentar defender la soberanía nacional vulnerando la soberanía estatal.