Continuará modernización de línea de agua potable en lateral del periférico de la Juventud

Con el objetivo de garantizar servicios básicos de calidad y mejorar la movilidad en la zona, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que continuarán los trabajos en la lateral del periférico de la Juventud a la altura de la Dirección de Vialidad y Tránsito debido a la modernización de la línea de agua potable, como parte de la construcción de la Gaza de Incorporación.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, explicó que, como parte de las estrategias para agilizar los traslados de la ciudadanía, el cierre en esta zona será reajustado. Por ello, quienes utilicen la rampa de acceso de la avenida Teófilo Borunda hacia la lateral del periférico de la Juventud podrán circular con mayor facilidad, siempre respetando los señalamientos preventivos.

Se invita a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Anticipar sus traslados y salir con al menos 20 minutos de anticipación.

Utilizar vías alternas, como la avenida Politécnico Nacional para incorporarse al periférico de la Juventud, o bien continuar por la lateral y dirigirse hacia el bulevar Ortiz Mena.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía y agradece la comprensión y el apoyo durante la ejecución de estas obras, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.