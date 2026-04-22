Enfrentamiento en Ojinaga desata llamado urgente de apoyo entre corporaciones

Un fuerte enfrentamiento armado se registra en el municipio de Ojinaga, donde autoridades estatales solicitaron apoyo inmediato ante un ataque por parte de presuntos delincuentes fuertemente armados.

De acuerdo con audios difundidos entre elementos de la Policía Estatal, el subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad, Ricardo Realivázquez, emitió un llamado urgente a todas las corporaciones tras reportar que los agentes estaban siendo agredidos con armas de alto calibre, presuntamente calibre .50.

“Solicitamos apoyo urgente, nos están atacando con .50… necesitamos apoyo aéreo para contener a los agresores”, se escucha en uno de los mensajes compartidos entre los elementos en campo.

El intercambio de disparos ocurre luego de una serie de hechos violentos registrados en las últimas 24 horas en la región, donde se reportaron robos de vehículos con violencia sobre la carretera Ojinaga-Aldama, así como el incendio de al menos siete viviendas en comunidades ubicadas entre ambos municipios.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre personas lesionadas o detenidas, mientras el operativo de seguridad continúa en la zona.