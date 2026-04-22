Queman Oxxo y ponen otro narcobloqueo en Aldama

Además del narcobloqueo en la entrada a Aldama, por la carretera de Chihuahua a ese municipio, también fue quemado un Oxxo en calles de la ciudad y fue bloqueada la salida rumbo a Ojinaga.

Presumiblemente, el mismo grupo criminal que tiene una serie de enfrentamientos con la Policía Estatal cerca de Ojinaga, fue el responsable de bloquear el acceso y la salida de Aldama, con el fin de evitar que lleguen refuerzos de otras corporaciones a apoyar a los elementos que están bajo fuego.

Como parte de las acciones para obstaculizar la movilización policial, también fue quemada una tienda de conveniencia de las calles Rayón y Tercera en Aldama, por lo que se registra una situación crítica en esta comunidad ubicada a menos de media hora de la capital del estado.