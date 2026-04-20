VIDEO: Madre protesta en Palacio por desaparición de su hijo en Parral

Rosa Isela Tarín, madre de Jesús Jerónimo Sánchez, se manifestó este lunes en el Palacio de Gobierno para exigir justicia tras la desaparición de su hijo en la ciudad de Parral.

La mujer denunció presuntas irregularidades en los procedimientos de las autoridades, al señalar que le informaron que su hijo había sido localizado sin vida, pero que dicha notificación ocurrió mucho tiempo después, cuando aseguró solo quedaban restos óseos, pese a que ya se conocía su paradero desde antes.

Jesús Jerónimo desapareció el 23 de agosto de 2025. Desde entonces, Rosa Isela afirmó que ha encabezado su propia búsqueda. Relató que, al recibir los restos, cuestionó la falta de evidencias como la ropa de su hijo y criticó que apenas se esté solicitando una prueba de ADN al padre.

“¿Dónde está la ropa? Ahora andan buscando para el ADN al papá. ¡Claro, dejaron pasar ocho meses, cuando ellos sabían dónde estaba mi hijo!”, expresó.

Durante su manifestación en Palacio de Gobierno, autoridades le ofrecieron orientación; sin embargo, la madre mostró desconfianza hacia el diálogo institucional. Se le informó que contaría con la atención de Guillermo Hijos, fiscal de Distrito Zona Sur, para darle seguimiento a su caso.