Galería: Todo listo para la FELIM 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, comenzó a instalar el mobiliario para lo que será la segunda edición de la Feria del Libro Municipal FELIM – Tintas Norteñas 2026, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de abril en la Plaza de Armas, con entrada libre para toda la ciudadanía, como parte de la estrategia para fortalecer la lectura, apoyar el talento local y consolidar espacios culturales.

Con este evento el Gobierno Municipal cumple su compromiso de acercar la cultura a la comunidad, impulsando acciones que permiten mejorar el acceso al libro, fortalecer la participación ciudadana y consolidar programas culturales incluyentes que promueven el desarrollo educativo y artístico en Chihuahua Capital.

La feria contará con 27 expositores, entre editoriales independientes, institucionales y promotores culturales, lo que permitirá al público conocer directamente el trabajo editorial local, adquirir libros de sus creadores y apoyar el desarrollo cultural de Chihuahua, fortaleciendo la literatura como un eje fundamental para la vida cultural del municipio.

Como parte del programa se realizarán 25 presentaciones de libros y conferencias, dirigidas a público infantil, juvenil y general, generando espacios de diálogo con autores y nuevas perspectivas que enriquecen la experiencia lectora. La charla inaugural estará a cargo de la escritora chihuahuense Aniela Rodríguez, con la conferencia “El verde ácido de la palabra”, una reflexión sobre la lectura, la memoria y la experiencia literaria.

Entre las actividades estelares destaca el Jardín poético “Enrique Servín Herrera”, un espacio dedicado a la poesía local en el kiosco de la Plaza de Armas, donde se realizarán lecturas y encuentros en homenaje al poeta y promotor cultural chihuahuense.

Asimismo, se realizará un recorrido literario nocturno, a cargo de la compañía Goooodot Teatro y el Ensamble del Conservatorio de Música, donde el público recorrerá la ciudad para encontrarse con autores fundamentales de Chihuahua en una experiencia que combina literatura, teatro y música.

El cierre de la feria será con el concierto “Sinfonía literaria”, presentado por el Cuarteto de Violonchelos ÉBANO, un espectáculo instrumental inspirado en libros y obras literarias que unirá la música y la palabra en una experiencia emotiva para el público.

Con la FELIM 2026, se consolida su estrategia de fortalecimiento cultural, reafirmando el compromiso de promover el libro, la lectura y el talento local, para más información se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal