Ofrecen talleres de Japonés y emprendedores

El Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), invitan a jóvenes a participar en los talleres “Emprendiendo: la idea de un negocio” y “Japonés básico”, que se impartirán en la Casa de la Juventud.

El taller “Japonés básico” se impartirá los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas, con una duración total de 30 sesiones (60 horas) y un costo de 197.50 pesos.

Por su parte, el taller “Emprendiendo: la idea de un negocio” se llevará a cabo los sábados de 14:00 a 18:00 horas con 10 sesiones (40 horas) y un costo de $197.50.

Las inscripciones se realizan a través del enlace: Bit.ly/CursosJuventudCUU. El inicio de los cursos estará sujeto a la inscripción de al menos 10 participantes por taller, por lo que se invita a las personas interesadas a registrarse a la brevedad.

El Gobierno Municipal consolida su liderazgo al implementar estrategias que fortalecen las capacidades de las y los jóvenes, permitiendo el desarrollo de habilidades clave para el emprendimiento y la competitividad en un entorno global.

Con estas acciones, reafirma su compromiso de impulsar resultados que mejoran la calidad de vida, consolidando un gobierno cercano, eficiente y orientado a generar más y mejores oportunidades para todas y todos.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a la Subdirección de Atención a la Juventud al teléfono 072, extensiones 6568 y 6569, o acudir a las oficinas ubicadas en avenida de la Cantera sin número, colonia Campestre I Etapa, Panamericana, en un horario de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.