Bonilla toma protesta a alcaldes del noroeste en la Red de Ciudades Amigas de la Niñez

El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, tomó protesta a diez presidentes municipales de la región noroeste del estado como nuevos integrantes de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, refrendando el compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Cuauhtémoc.

Durante la asamblea regional, Marco Bonilla, en su calidad de presidente de esta Red en México, encabezó la integración de las y los alcaldes: Adrián Varela, de Bachíniva; Blanca Estela Marioni, de Cusihuiriachi; María de los Ángeles Moreno, de Gómez Farías; Óscar Luis Miramontes, de Gran Morelos; Salvador Villa, de Guerrero; Arturo Salinas, de Nonoava; Salvador Chacón, de Riva Palacio; David Corral, de San Francisco de Borja; Fernando Ortega, de Santa Isabel; y Norma Muñoz, de Satevó.

En su mensaje, el alcalde destacó la urgencia de colocar a la niñez en el centro de las decisiones públicas, al advertir que en México más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes enfrentan problemáticas como violencia familiar, rezago educativo, abandono escolar, así como riesgos asociados al ciberacoso y la desaparición.

Señaló que más del 60 por ciento de las llamadas de emergencia están relacionadas con violencia en el hogar, lo que calificó como una situación que exige atención inmediata. En ese sentido, subrayó que esta Red representa una plataforma de acción coordinada entre municipios, sociedad civil, instituciones educativas y familias, para garantizar entornos seguros y mayores oportunidades de desarrollo.

Marco Bonilla resaltó además que, más allá de ideologías partidistas, la protección de la infancia debe asumirse como una causa común, por lo que reconoció la participación de municipios de toda la región, desde Madera hasta Casas Grandes.

Por su parte, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Humberto Pérez, en su calidad de anfitrión de la asamblea, agradeció la presencia de las autoridades participantes y reiteró el compromiso de su gobierno con la niñez, al señalar que representa no solo el futuro, sino el presente que debe cuidarse todos los días. Añadió que en su municipio se trabaja en el fortalecimiento de las familias mediante la recuperación de espacios públicos, el impulso al deporte y la cultura, así como la generación de entornos seguros para el desarrollo pleno de niñas y niños.