Representa Manque Granados a Chihuahua durante agenda diplomática en Washington

Como parte de una misión diplomática en Washington, D.C., la diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, participó en una agenda de trabajo de alto nivel impulsada por la U.S.-Mexico Foundation, orientada a fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos desde distintos frentes estratégicos.

Durante esta agenda, legisladores federales de diferentes fuerzas políticas sostuvieron encuentros con actores clave del ámbito político, académico y económico, destacando su participación en el North Capital Meridian Diplomacy Forum, organizado por el Meridian International Center y la U.S.-Mexico Foundation, donde más de 200 líderes de Estados Unidos, México y Canadá dialogaron sobre los retos que marcarán el futuro de América del Norte, como la revisión del T-MEC en 2026, la seguridad económica y alimentaria, la migración, la ciberseguridad y el comercio.

Como parte del fortalecimiento del diálogo académico y de innovación, Manque Granados también visitó instituciones como Georgetown University, Johns Hopkins University, Arizona State University y el Milken Institute, espacios clave para el intercambio de ideas en materia de desarrollo económico, tecnología y formación de talento.

En el caso de Arizona State University, destacó la colaboración que ya existe con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la ruta de semiconductores, una industria estratégica para la competitividad regional.

Asimismo, participó en el Convocation Congress 2026, donde se abordaron temas clave como comercio, seguridad, migración y desarrollo económico, consolidando el diálogo entre tomadores de decisión de ambos países; y junto al diputado Federico Döring, sostuvo una reunión con el congresista estadounidense Lou Correa, con quien dialogó sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, coincidiendo en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral desde una perspectiva realista, responsable y de largo plazo.

“Más allá de las diferencias, es fundamental mantener abiertos los canales de diálogo entre quienes participamos en la toma de decisiones. Desde Chihuahua, seguiremos construyendo puentes que generen mejores condiciones para nuestras familias y para el desarrollo de América del Norte”, expresó.

Finalmente, Manque Granados subrayó que esta misión diplomática representa una oportunidad para posicionar a Chihuahua en la conversación internacional, destacando sus fortalezas en innovación, desarrollo económico y coordinación institucional.