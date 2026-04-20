Aclara Fiscalía que agentes de EU fallecidos no participaron en operativo contra narcolaboratorio

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, aclaró que los dos agentes estadounidenses que perdieron la vida en la zona serrana de Chihuahua no formaban parte del operativo para desmantelar un narcolaboratorio, como se especuló inicialmente.

Lo anterior, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalara que su Gobierno no tenía conocimiento de una colaboración directa entre autoridades de Chihuahua y Estados Unidos en dicho operativo. Jáuregui respaldó esta postura y explicó que, en efecto, la mandataria no fue informada porque los agentes no participaron en esas acciones.

“La declaración de la presidenta es correcta. Ella no sabía que había agentes en el operativo porque no estaban ahí, por eso no se le informó”, precisó el fiscal.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que el despliegue fue realizado exclusivamente por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, con un estado de fuerza aproximado de 40 efectivos por corporación.

Detalló que los elementos estadounidenses se encontraban en la región serrana impartiendo una capacitación, y que el sitio donde ocurrieron los hechos está aproximadamente a nueve horas de distancia del lugar donde se llevó a cabo el aseguramiento del narcolaboratorio.

“Hay cooperación, capacitación e intercambio de inteligencia, pero bajo ninguna circunstancia ellos operan en México ni nosotros en Estados Unidos”, enfatizó.

Finalmente, Jáuregui Moreno indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que los agentes perdieron la vida y poder emitir un informe completo. Asimismo, señaló que la embajada de Estados Unidos en Ciudad Juárez ya aclaró el tipo de funciones que realizaban los agentes, y subrayó que fue una interpretación errónea de algunos medios de comunicación, la versión de que habían fallecido durante el operativo.