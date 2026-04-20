Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cuatro heridos: una víctima es canadiense

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Este lunes 20 de abril se registró una balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, que dejó cuatro personas lesionadas y dos muertas, luego de que el agresor disparó desde la Pirámide de la Luna.

Los datos preliminares refieren que cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego, mientras que dos más quedaron lesionadas tras caer de la pirámide. Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que recibieron a siete personas, entre ellas una menor de edad, derivado del ataque.

De los siete atendidos, se detalló que cuatro presentaron lesiones por arma de fuego, una resultó con fractura, otra más con un esguince y una más solo presentó crisis de ansiedad.

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El ataque armado provocó caos en el centro ceremonial que es uno de los principales sitios turísticos del país. Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 12:00 horas.