Anne Hathaway es elegida como la más bella del mundo según People en 2026

fuente: excelsior

A sus 43 años, Anne Hathaway atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y profesional. Así lo confirma su reciente nombramiento como la mujer más bella del mundo en 2026 por la revista People, un reconocimiento que no solo celebra su apariencia, sino también su evolución personal, su talento y su autenticidad.

Anne Hathaway es la portada de la revista People



Durante la sesión de fotos para la portada, Hathaway se mostró relajada y divertida, muy lejos de la autoexigencia que marcó sus primeros años en la industria. Con una playlist personal que incluye a Bad Bunny, Billie Eilish y Madonna, y luciendo un espectacular diseño de Tamara Ralph, la estrella dejó ver una faceta mucho más libre y segura.