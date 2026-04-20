Toluca acusa amenazas de muerte y actos racistas contra Helinho.

ESPN

Adriana Maldonado

Fuentes señalan que la cúpula del club alista queja si la Comisión Disciplinaria no actúa contra las Águilas tras el hostigamiento sufrido por el futbolista brasileño.

En Toluca ya esperan decisiones de la Comisión Disciplinaria sobre posibles suspensiones a Helinho y Antonio Mohamed, pero también esperan resoluciones hacia América por lo ocurrido en los minutos finales de la derrota frente a las Águilas.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, Helinho fue el principal objetivo tanto de los rivales como del cuerpo arbitral e incluso de aficionados cuando se dirigía al vestidor tras su expulsión.

El brasileño recibió insultos racistas y hasta amenazas de muerte en su trayecto a los vestidores, compartieron fuentes cercanas a la situación. Todo ocurrió en cuestión de minutos después de la tarjeta roja, tras el intercambio de empujones con los rivales y los reclamos desde el cuerpo arbitral, algo que, explican, también alcanzó a Marcel Ruiz y Santiago Simón.

Dentro del club no se contempla sancionar a Helinho después de la gresca. El primer paso ha sido investigar, escuchar al jugador y a quienes estuvieron cerca, y entender el contexto, aunque eso no justifique la violencia ni lo sucedido.

Con lo ocurrido ya analizado, se espera una suspensión de alrededor de tres partidos para Helinho y probablemente también para integrantes del cuerpo técnico. Sin embargo, consideran que debe haber castigo para América por lo sucedido tras la expulsión.

Asimismo, existe molestia dentro del club escarlata por el accionar de los abanderados Karen Janett Díaz y Jesús Aarón Gómez. En el caso de Díaz, por intervenir en el conato de bronca para separar únicamente al jugador de América, Alejandro Zendejas; mientras que con Gómez hubo discusiones con el capitán de los Diablos, Marcel Ruiz, y con Santiago Simón.

En caso de que las sanciones recaigan solo sobre los jugadores del equipo escarlata, la directiva tiene claro que presentará una queja formal, sobre todo por lo vivido por Helinho tras la expulsión, situación que incluso se ha trasladado a las redes sociales del futbolista brasileño.