Calmantes montes.

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

No está mal, pero no se ve bien, por ahora. Hay que analizarlo con tiempo y en otro momento.

La comisión de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Chihuahua aprobó en días pasados adherir los nombres de tres destacados chihuahuenses, a vialidades importantes.

Francisco Barrio Terrazas, Víctor Cruz Russek y Samuel Kalisch Valdez son los nombres aprobados para incorporarlos al circuito universitario, avenida la cantera y avenida de las industrias respectivamente.

Pancho Barrio, fallecido el 30 de diciembre de 2025, oriundo de Satevó, pero avecindado desde temprana edad en Ciudad Juárez, fue alcalde de esa frontera y posteriormente Gobernador de Chihuahua 1992/1998.

Barrio Terrazas fue el bárbaro del norte que en 1986 ganó las calles y la simpatía de los chihuahuenses; sin embargo, el mentado “fraude patriótico” orquestado por el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlet Díaz (Morena), burló la voluntad popular.

En el año 2000 buscó ser candidato del PAN a la presidencia de la república, pero Vicente Fox, un empresario y campirano guanajuatense le comió ampliamente el mandado.

En el primer sexenio panista, Pancho fue secretario de la contraloría, área que bajo su responsabilidad intentó llevar juicio al corrupto dirigente sindical Carlos Romero Deschamps, tras haber desviado presuntamente 1600 millones de pesos a la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa.

El escándalo conocido como “Pemexgate” que involucraba a otros funcionarios de la siempre endeudada paraestatal, no prosperó en tribunales y culminó, como todos los casos de corrupción monumental en este país, hasta la fecha, en total y absoluta impunidad.

A medio camino del sexenio de la alternancia, del “cambio” se decía entonces, Francisco Barrio Terrazas coordinó una disminuida bancada panista en la cámara de diputados.

Víctor Cruz Russek, fallecido el pasado 5 de octubre de 2005, fue un emprendedor y exitoso empresario chihuahuense.

Fundador del grupo empresarial CR3, del que destacan las agencias de autos Autotokio, que dieron origen al personaje ranchero con sombrero y bigotón “Don Víctor”

“Don Víctor”, además de ser empresario y ganadero, creó la fundación Catalina Russek a través de la cual canalizaba becas para la educación de los hijos de los empleados de sus empresas.

Cruz Russek fue esposo en segundas nupcias de la gobernadora Maru Campos.

Por su parte, Samuel Kalisch Valdez (05/sept/2003 +) fue ingeniero agrónomo, egresado del Tec de Monterrey, y presidente del grupo empresarial Kalisch Acero y Chatarra.

El “Ingeniero Kalisch” como le decían en el PAN, partido del cual fue destacado militante y regidor durante la administración municipal de Luis H. Álvarez, llegó a ser aspirante de panista al gobierno del estado en 2004.

Hombre afable, sencillo y generoso con las causas sociales que se distinguió por la apertura y objetividad para abordar temas sensibles de la comunidad.

Samuel Kalisch fue sin duda un destacado chihuahuense generador de empleos, pero también comprometido con la democracia y el progreso de la sociedad.

Los tres nombres pesan en la memoria de los chihuahuenses por su trayectoria empresarial y política.

Pancho, Don Víctor y el ingeniero Kalisch tienen el respeto de la comunidad. Sus obras prevalecen.

Lo que ha despertado la incomodidad entre un sector de la sociedad es que los tres están ligados al PAN, que no tiene nada de malo, ya que el PRI nombró cualquier cantidad de calles, avenidas, parques, escuelas, carreteras, aeropuertos, universidades, etc., con los de sus presidentes. Incluso, renombró el estadio universitario de la UACH, Lic. José Reyes Baeza Terrazas, aún con vida.

Morena hace lo propio con calles, avenidas, colonias, parques y hasta monumentos erigen con el nombre de López Obrador, que sigue vivo, y de su movimiento político.

El sentir de quienes no están de acuerdo, que no en contra, es que Pancho, Don Víctor y Kalisch no llegan ni a dos años de haber pasado a mejor vida. Son puros varones e identificados con un partido político.

En justicia, hay mujeres y varones muy valiosos de esta ciudad que han puesto en alto el nombre de la capital en diversas disciplinas como el deporte, la educación, la cultura, los derechos humanos, derechos de las mujeres, y llevan más tiempo esperando ser reconocidos.

Es impertinente hacerlo ahora porque estamos inmersos -secuestrados- por campañas políticas mega adelantadas, por lo mismo, el ambiente preelectoral está muy batido y no ayuda para un consenso más amplio sobre el particular.

Creo, por bien de las propuestas y por las buenas noticias anunciadas por la gobernadora Maru Campos y el alcalde Bonilla de solucionar problemas de movilidad con la inversión en semaforización de la ciudad y dejar avanzado el megaproyecto de la vialidad poniente 5; dejarla para mejor ocasión.

Ellos saben escuchar y actuar en consecuencia, ya lo han hecho. En el pasado miles de chihuahuenses votaron por no endeudar al municipio para cambiar de golpe las lámparas de mercurio por las de tecnología LED; hicieron caso, dieron la vuelta a la pagina y miren, hoy la ciudad capital ya casi termina de cambiar las luminarias.

Las cosas del corazón son buenas razones para ponerle coco. Es como mejor funciona.

Es cuanto