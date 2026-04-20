Llaman AGRICULTURA, Conagua y CFE a regularizar concesiones de agua antes del 30 de abril.

Es requisito para mantener subsidio eléctrico agrícola.

El Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) contribuye a la reducción de costos y al fortalecimiento de la producción en el campo.

El Gobierno de México refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores del campo, simplificar trámites y promover el uso eficiente del agua y la energía

En el país se han instalado módulos de atención para brindar orientación y realizar el trámite. La ubicación puede consultarse en https://bit.ly/3Nyg8ut

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hicieron un llamado a las y los productores a regularizar sus títulos de concesión de agua antes del 30 de abril de 2026 y continuar con el apoyo del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

El programa otorga una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego.

Por ello, el Gobierno de México convoca a productoras y productores de Chihuahua, que de los 13,358 sujetos productivos están pendientes 7,125 de inscribir o reinscribirse, toda vez que no habrá prórroga.

Las y los interesados podrán asistir a las ventanillas de atención para recibir orientación y acompañamiento en el trámite, que es gratuito y sin intermediarios. En la dirección electrónica https://bit.ly/3Nyg8ut podrán consultar las ubicaciones.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores del campo, simplificar trámites y promover el uso eficiente del agua y la energía.