Colapsa en México la Constitución.

Por: Francisco Flores Legarda

“La risa nos permite aceptar ser

parte ilusoria de un todo incomprensible.”

Jodorowsky

Los poderes de la Unión ahora bajo el mando que les dio el pueblo por conducto de la presidenta y bajo la ejecución de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, están sometiendo a nuestro país a la creación de normas constitucionales y resoluciones que están afectando la vida, diaria de los ciudadanos. Sometidos bajo una – izquierda fascista -, lo cual tanto odiaron cuando eran estudiantes. Se les olvido que lucharon contra las arbitrariedades en sus tiempos imperaban. El pueblo sigue igual de jodido. Mas vergüenza les deberá dar a los ministros de la Corte porque de Suprema no tiene nada. No es necesario citar casos en especifico basta con informarse en los medios de comunicación. Cuando los huesos empiecen a quebrase entonces si sabremos el daño que le están hecho a México y la vergüenza que estamos dando cuando menos en Latinoamérica.

El sistema judicial en México enfrenta una crisis profunda y un alto riesgo de colapso, caracterizado por una impunidad generalizada, corrupción, falta de recursos y una creciente inoperancia. Las reformas recientes, la elección de jueces y la saturación de casos han debilitado la impartición de justicia, con más de 1.9 millones de casos acumulados.

Factores clave del colapso del sistema jurídico:

Impunidad y Corrupción: La mayoría de los delitos no se resuelven, lo que fomenta la violencia y la desconfianza ciudadan

Reforma Judicial y Falta de Experiencia: Existe preocupación por la llegada de jueces y magistrados sin la experiencia necesaria, lo que pone en riesgo los derechos fundamentales y la imparcialidad.

Sobrecarga de Trabajo: El sistema está saturado con millones de casos, lo que provoca demoras extremas y una justicia lenta.

Interferencia Política: Se señala una pérdida de independencia judicial, lo que debilita el estado de derecho y la justicia constitucional.

Falta de Recursos y Capacitación: Las fiscalías operan con recursos insuficientes y capacitación deficiente, limitando su capacidad de investigación.

Consecuencias del colapso:





Este panorama lleva a una “justicia pendiente”, donde la falta de instituciones efectivas perpetúa la impunidad y la inestabilidad social. La situación ha forzado la intervención de organismos internacionales ante la falta de mecanismos internos confiables.

Encarar los problemas del sistema de justicia, puede suponer cinco riesgos: 1) reformar lo que no requiere reforma y, a su vez, dejar intocado lo que sí debería cambiar; 2) reformar sin considerar que, en algunos casos, es necesario realizar ajustes a procesos completos del sistema de justicia; 3) creer que el sistema de justicia se limita a la justicia penal; 4) pretender resolver el problema con mano dura; 5) creer que las reformas legales bastarán para enfrentar dichos problemas.

En este sentido, el mayor desafío parece hallarse específicamente en el sistema de procuración de justicia en todos los Estados de la Republica. Pues como lo ha señalado el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, todo indica que la impartición de justicia es, en cambio, más eficaz: en un artículo de 2014, con datos de 2012, el ex ministro señalaba que, en relación con las personas que fueron puestas a disposición de un juez del fuero federal, el 87.5 por ciento fueron procesadas y de estas el 92.1 por ciento fueron sentenciadas. Es decir, mientras que en la procuración de justicia reina un clima de impunidad, en la impartición de justicia, cuando un asunto llega a manos de un juez, este es implacable.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad2015, en promedio los países cuentan con diecisiete jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en México hay solamente cuatro jueces por cada 100 mil habitantes; en Croacia hay hasta cuarenta y cinco. Lo más interesante es que Croacia es también el país con el índice más bajo de impunidad, lo cual nos permite establecer una correlación entre la impunidad y el recurso humano disponible para combatirla. De tal manera que la cantidad de ministerios públicos y jueces tiene un impacto en la carga de trabajo que, en el caso de México, rebasa las capacidades de atención y seguimiento de los casos. En Mèxico en la procuracion e imparticion de justicia son graves, en Mexico es un abismo lo que ya los politicos lo ven como una – visita al circo -.

Como lo indica el informe Justicia Cotidiana, del CIDE, ha sido desde los años sesenta que se han realizado en Estados Unidos y en Europa estudios empíricos sobre el funcionamiento de la justicia. En México, un estudio pionero fue llevado a cabo, entre 1969 y 1970, por el profesor alemán Volkmar Gessner a propósito de la impartición de justicia en materia de controversias de derecho privado. Desde entonces, Gessner señaló la existencia de “filtros” que impiden el acceso de los ciudadanos mexicanos a la justicia y concluyó que los tribunales tienen un alcance de funcionamiento muy limitado, y suelen ser efectivos sobre todo para grupos urbanos de clase media. Así, al 80 por ciento de los conflictos identificados por el estudio de Gessner se le hacía frente sin que el derecho tuviera una intervención destacable en su resolución.

El humor es magnifico, los humoristas logran dar una sonrisa, entre ellos Brozo, nos cuenta que hay pocos ejemplos de políticos que han trascendido y tenían sentido del Humor.

Por eso, los humoristas son considerados peligrosos o más por los autoritarios de pensamiento único y salvadores de la patria aunque se enriquezcan con el dinero de los demás invocando al pueblo concebido como masa poblacional dependiente sin capacidad de decidir en forma individual.

El humor es un magnífico indicador del desarrollo intelectual y ciertas expresiones de algunos políticos es la exteriorización de degradación ética, liviandad personal, valores transtocados.

¡Se tenía que decir y se dijo! La presidenta Claudia Sheinbaum ‘alzó la voz’ por las risas de abogados y académicos en Harvard ante elección de jueces, magistrados y ministros.

Salud y larga vida

Profesor por Oposicion de la Facultad de Derecho de la UAC.

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