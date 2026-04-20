Esperemos le atiendan.

Arturo Limón

El que tenga oídos para oír, que oiga…

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN BARCELONA EXPRESO;

“Vengo a la Cumbre por la Democracia, a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero, sobre todo, profundamente generoso; un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar; a defender sus derechos, sin dejar de respetar a los demás; a creer en la paz, incluso, cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles.

Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio.

Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas; porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan.

…Vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo.

Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos, que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino.

…Vengo cubierta con el legado del Benemérito de las Américas, Presidente Benito Juárez, indígena zapoteco, que con Los Liberales mexicanos separaron la Iglesia del Estado, a mediados del siglo XIX; el que defendió a la República frente a la invasión extranjera, y cuando triunfó nos dejó una verdad que pertenece al mundo entero: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

,…Vengo cubierta con el legado del General Lázaro Cárdenas, que cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles, abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra.

Vengo de un país que abrazó al exilio y convirtió la solidaridad en acción.

…Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba, en 1962, cuando otros guardaron silencio; que, hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe: que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena.

Vengo también de las y los jóvenes conscientes que todos los días luchan por un país libre, democrático y más justo.

De mujeres y hombres que creen en la transformación pacífica, en la justicia social y en la dignidad humana como principio universal.

Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan.

Un pueblo que, en 2018, decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la Prosperidad Compartida, o como lo decimos en México: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Vengo de un pueblo que, en 2024, decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer Presidenta, para que llegáramos todas.

Vengo a la Cumbre por la Democracia, para felicitar a mis colegas Presidentes que luchan todos los días por ella.

Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia, en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro, y están más vivos que nunca en el escenario mundial:

El respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La no intervención.

La solución pacífica de controversias.

El rechazo al uso de la fuerza.

La igualdad jurídica de los Estados.

La necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo.

El respeto a los derechos humanos.

La lucha permanente por la paz.

Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza.

Los principios democráticos también significan libertad.

Pero vale la pena preguntarnos: “¿cuál libertad?”.

¿La libertad que defiende el conservadurismo?

¿La libertad de someterse a intereses externos?

¿La libertad de convertir a las naciones en Colonias modernas?

¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho?

Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos.

Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo.

No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución.

No de la imposición, sino de la participación.

No de la guerra, sino de la paz.

No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión.

Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura; del acceso a la educación, del acceso a la salud; del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos.

La democracia, como decía Abraham Lincoln, “es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos.

Por ello, quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas:

Destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año.

En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida.

Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan.

Quiero también extender una invitación para que esta Cumbre tenga como próxima sede a México; donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra.

La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos.

La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones.

Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: “Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada”.

Muchas gracias”

ANEXO ASOCIADO

La expresión usada por Cervantes en El Quijote, cuando dice; IR POR LANA Y SALIR TRASQUILADO, a mi parecer eso le pasará a Trump con la guerra que emprendió contra Irán, no lograra su objetivo de quedarse con el petróleo, objetivo que se había propuesto, sino muy por el contrario acelero su debacle, ahora en el plano bélico donde su incapacidad guerrera ante el heroico país se está haciendo evidente, regresa la guerra nadie sabe dónde, cuándo y cómo cerrará.