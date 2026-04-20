Senasica lanza campaña nacional para proteger la salud de las abejas y de la apicultura mexicana.

● La campaña cuenta con diagnósticos oportunos, tratamientos y capacitación sobre la enfermedad que provoca deformaciones y menor productividad

● Las abejas, junto con las mariposas, pájaros, polillas, escarabajos y murciélagos, son responsables de la polinización de la gran mayoría de cultivos agrícolas en el país

● Las y los consumidores mexicanos y de otros 28 países tienen acceso a más de 57 mil toneladas anuales de miel con altos estándares sanitarios y de calidad

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) —organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA)—, apicultoras y apicultores mexicanos impulsan acciones fitosanitarias para proteger a las abejas de plagas y enfermedades que pongan en riesgo su supervivencia y, con ello, la producción de más del 80 por ciento de los cultivos.

Las abejas son susceptibles a problemas sanitarios como el ácaro varroa —causado por varroasis y es considerada la peor enfermedad de este insecto a nivel mundial— que no sólo afecta en su estado adulto, sino también provoca disminución de nacimientos, deformación de alas y abdomen, desorientación, menor secreción de cera, disminución de la producción de miel.

Además, ese parásito mengua la capacidad de las abejas para pecorear, es decir, realizar la actividad de recolectar néctar, polen, agua y propóleo de las flores.

Frente a esta situación, el Senasica puso en marcha la Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas para realizar diagnósticos oportunos que permitan conocer los niveles de infestación, llevar a cabo los tratamientos adecuados y fortalecer la capacitación sobre el impacto y alternativas de control entre las y los productores.

En las jornadas de capacitación, las y los técnicos del Senasica explican a las y los apicultores cómo reconocer cuando el nivel de infestación de varroasis es alta, cómo realizar un muestreo en al menos 20 por ciento de la colonia —tres o cuatro meses antes de la etapa de floración de los cultivos— y cambiar a la abeja reina cada año o máximo cada dos años, con el objetivo de renovar la genética.

Es importante mencionar que la enfermedad ocurre cuando el ácaro se adhiere a una abeja pecoreadora durante su faena y lo transmite cuando regresa a las colonias, donde se reproduce y sus larvas infectan a un mayor número de abejas.

Producto de este trabajo coordinado, entre el Senasica y los apicultores, las y los consumidores mexicanos y de otros 28 países pueden acceder a más de 57 mil toneladas anuales de miel con altos estándares sanitarios y de calidad.

Las abejas, junto con las mariposas, pájaros, polillas, escarabajos y murciélagos, son responsables de la polinización de la gran mayoría de cultivos agrícolas porque recolectan el polen de las plantas y lo transportan hacia otra flor para fecundar y así contribuir a la producción de semillas de frutas y hortalizas como frijol, chile, tomate, calabaza, jitomate, ciruela, mango, manzana, guayaba y café.

www.gob.mx/senasica

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