Tortilla de a peso: lista oficial exhibe lo que pagas.

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Por Mario Mendoza Rojas / @SoyMrMoney

El precio de la tortilla ya subió, confirmó la Secretaría de Economía; el ajuste avanza sin ruido y ya pega directo al bolsillo.

¡Tortilla de a peso… de a peso! Esta frase ya circula y expone el precio real del alimento más importante para los mexicanos, justo cuando la amenaza de un aumento de hasta cuatro pesos gana fuerza y abre la puerta a encarecer otros básicos.

La Secretaría de Economía (SE) lo puso en números: el kilo de tortillas ya alcanzó hasta 33.29 pesos en tortillerías del norte el país y en una docena de ciudades ronda o supera los 30 pesos.

Con ese nivel, la cuenta es directa: un kilo trae cerca de 30 piezas y cada tortilla ronda un peso. La lista oficial no deja margen a la duda. En algunos lugares, cada pieza que comes cuesta cerca de 50 centavos; en otros, hasta 1.10 pesos.

Mientras que en la opinión pública se discute un posible aumento —entre lo que piden productores y lo que rechaza el gobierno— el impacto ya está aquí. Con un consumo de hasta 75 kilos al año por persona, cada centavo extra se vuelve en un costo diario. Es lo que ya estás pagando.

Precio de la tortilla ya subi

En silencio y sin entrar en polémica con nadie, el precio oficial de la tortilla ya subió hasta 2.50 pesos durante abril. Justo después de que el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) anticipó un ajuste de dos a cuatro pesos, ya se registraron alzas de 10 centavos a un peso por kilogramo en –al menos– 10 ciudades.

A través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), la Secretaría Economía señaló que en Coatzacoalcos, Veracruz, el kilo de tortilla se disparó de 25 a 27.50, con un encarecimiento de 2.50 pesos, entre 1 y 17 de abril de este año.

En las tortillerías de León, Villahermosa y Ciudad Victoria los incrementos llegaron a un peso por kilo, con costos de 23 a 27 pesos, después de la primera quincena de a abril. A nivel nacional el precio ponderado de la tortilla mostró un alza de 24.15 a 24.25, de apenas 10 centavos, aunque respecto a abril de 2025, el ajuste es de 56 centavos.

El precio ponderado reporta el promedio que pagan las familias, de acuerdo con la población del lugar donde habita. Esto implica que, aun cuando el costo sea de 33.29 pesos, como en Mexicali, hay zonas donde esta cifra puede fácilmente llegar a 34 pesos por kilogramo.

En las ciudades antes mencionadas, cada tortilla tiene un costo medio de 80 centavos a 1.1 pesos. En estas ciudades, cada persona consume entre 7.20 y 10.1 pesos diarios de tortilla; o bien entre 2 mil 628 y tres mil 686 pesos al año.

¿Dónde está más cara la tortilla?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados reportó, que al cierre de 17 de abril de 2026, el kilo de tortilla más caro se registró en las tortillerías de:

Mexicali : 33.29 pesos

: 33.29 pesos Hermosillo : 32.17

: 32.17 San Luis Río Colorado : 31.83 pesos

: 31.83 pesos Matamoros : 31 pesos

: 31 pesos Nogales : 31 pesos

: 31 pesos Reynosa : 30.50 pesos

: 30.50 pesos Ciudad Obregón : 30.33

: 30.33 Piedras Negras : 30 pesos

: 30 pesos Colima : 30 pesos

: 30 pesos Acapulco : 30 pesos

: 30 pesos Tepic : 30 pesos

: 30 pesos Cancún: 29.20 pesos

Ciudades donde más subió

Entre el 1 y 17 de abril, las ciudades con incrementos en el precio del kilo de tortilla fueron:

Coatzacoalcos : 25 a 27.50 pesos / 2.50 pesos

: 25 a 27.50 pesos / 2.50 pesos Villahermosa : 24.20 a 25.20 pesos / 1 peso

: 24.20 a 25.20 pesos / 1 peso Ciudad Victoria : 25 a 26 pesos / 1 peso

: 25 a 26 pesos / 1 peso León : 22 a 23 pesos / 1 peso

: 22 a 23 pesos / 1 peso Mexicali : 32.71 a 33.29 pesos / 58 centavos

: 32.71 a 33.29 pesos / 58 centavos Chihuahua : 25.50 a 26 pesos / 50 centavos

: 25.50 a 26 pesos / 50 centavos Cancún : 20.80 a 29.20 pesos / 40 centavos

: 20.80 a 29.20 pesos / 40 centavos Zona Metropolitana de Monterrey : 24.79 a 25 11 pesos / 32 centavos

: 24.79 a 25 11 pesos / 32 centavos Aguascalientes: 22.23 a 22.33 pesos / 10 centavos