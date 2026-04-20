Destaca Yesenia Reyes participación de diputada infantil del Distrito 01.

Buenaventura, Chih.- La diputada local por el Distrito 01, Yesenia Reyes, destacó la participación de la niña diputada Sury Samantha López Flores, alumna de la escuela primaria Eugenio Prado, del municipio de Buenaventura, dentro de la edición 2026 de Diputada y Diputado Infantil del Congreso del Estado de Chihuahua.

Durante su intervención, Sury Samantha expuso temas de gran relevancia para su comunidad, centrando su interés en mejorar el acceso al agua potable, fortalecer la seguridad pública, optimizar el transporte público, así como impulsar mejores condiciones en parques y el alumbrado público.

La legisladora reconoció la importancia de generar estos espacios donde niñas y niños pueden expresar sus ideas y contribuir activamente en la construcción de soluciones para su entorno.

Asimismo, se informó que, como parte de este ejercicio cívico, la escuela primaria Eugenio Prado fue beneficiada con un apoyo económico de 82 mil pesos, recurso que será destinado a atender necesidades prioritarias y fortalecer el crecimiento de la institución educativa.

Con estas acciones, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de fomentar la participación ciudadana desde la infancia, promoviendo valores cívicos y el desarrollo de nuevas generaciones comprometidas con Chihuahua.