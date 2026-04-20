Maru Campos da seguimiento a protección de las mujeres en sesión de la Mesa de Seguridad.

La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que autoridades de los tres niveles de Gobierno revisaron las estrategias para inhibir homicidios y dar seguimiento a las acciones enfocadas en la protección de las mujeres.

La mandataria expuso que el trabajo conjunto entre corporaciones estatales, federales y municipales, ha permitido avanzar en la contención de delitos de alto impacto, mediante operativos permanentes en zonas prioritarias de la ciudad fronteriza.

Destacó que de manera paralela se han fortalecido las acciones en favor de las mujeres, con resultados positivos en la atención, acompañamiento y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, en coordinación con instancias especializadas.

En la sesión estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el delegado de la Fiscalía General de la República, Victorino Porcayo y los generales Fernando Colchado y Felipe González, comandantes de la 11/a y 5/a Zona Militar, respectivamente.

También asistieron el general Julio César Moreno, del Comité de la IV Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado y Zayra Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración.

Se contó además con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz.