Entrega impermeabilizante Diputada Jael Argüelles a la Primaria Juan Álvarez.

Ciudad Juárez. – Con el compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones de los espacios educativos, la diputada local Jael Argüelles realizó la entrega de impermeabilizante en la Escuela Primaria Juan Álvarez, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil y docente.

Durante la visita, la legisladora destacó la importancia de garantizar instalaciones dignas y seguras para niñas y niños, señalando que muchas escuelas enfrentan problemas de infraestructura que afectan el desarrollo educativo, especialmente en temporadas de lluvia.

“Sabemos que un espacio en buenas condiciones también es parte del derecho a la educación. Por eso seguimos trabajando desde el territorio, escuchando y atendiendo las necesidades más urgentes de nuestras comunidades”, expresó.

Directivos y personal docente de la institución agradecieron el apoyo, resaltando que este tipo de acciones contribuyen a mejorar el entorno escolar y brindar mayor seguridad a las y los estudiantes.

La entrega forma parte de las acciones que la congresista impulsa en colonias de Ciudad Juárez, priorizando el bienestar de las infancias y el fortalecimiento de los servicios básicos.