Invitan a conferencia sobre silicio orgánico en salud este 25 de abril

El empresario jimenense Gerardo Gutiérrez, conocido como “Señor Silicio”, invita a la ciudadanía a asistir a una conferencia informativa sobre los beneficios del silicio orgánico en la salud.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a las 11:30 de la mañana en Cinépolis, sala Macro #8, ubicada en Fashion Mall, donde se contará con la participación de especialistas en el tema.

De acuerdo con la invitación, durante la conferencia se abordarán los posibles beneficios del silicio orgánico, así como el impacto de nuevas tecnologías en el cuidado del cuerpo y la mente.

Además, se contempla una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la exposición.

Entre los ponentes destacan Roberto Ramírez Castro y Juan Pablo, quienes compartirán información relacionada con este suplemento y su uso en el bienestar integral.

Cabe señalar que este tipo de productos deben considerarse como complementos y no sustituyen tratamientos médicos avalados, por lo que se recomienda a la población consultar a profesionales de la salud antes de iniciar cualquier consumo.

La entrada está abierta al público interesado en conocer más sobre alternativas en el cuidado de la salud.