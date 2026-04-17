Lanzan convocatoria del Premio Municipal del Medio Ambiente 2026

En rueda de prensa encabezada por Rocío Reza, coordinadora de Protección Animal y Medio Ambiente, se presentó la convocatoria para el Premio Municipal del Medio Ambiente 2026.

El objetivo de este reconocimiento es destacar a personas físicas y morales que contribuyan al cuidado y mejora del entorno ambiental en la ciudad.

La recepción de propuestas estará abierta del 17 de abril al 8 de mayo, en el cuarto piso del edificio Eloy S. Vallina, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El ganador obtendrá un premio de 26 mil pesos, mientras que las empresas participantes recibirán un reconocimiento por sus acciones en favor del medio ambiente.

Cabe destacar que no podrán participar funcionarios públicos ni personas que hayan resultado ganadoras en la administración anterior.